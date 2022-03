Zeeuw die schoonvader doodde wilde meer slachtoffers maken

De 36-jarige Zeeuw die in september zijn schoonvader doodstak in Biggekerke, had het plan om zeven slachtoffers te maken. In de rechtbank van Middelburg vertelde Arie van den D. vanochtend dat hij eigenlijk meer slachtoffers in het vizier had.

Op zijn lijst stonden zijn ex, zijn twee schoonouders, zijn schoonzus en haar drie kinderen. De man zag het als een "militaire missie voor God".

Van den D. trouwde in februari vorig jaar met een van de dochters van het 67-jarige slachtoffer Henk Cijsouw. Twee maanden ervoor hadden de geliefden elkaar ontmoet op een datingsite.

Volgens de verdachte zag zijn nieuwe schoonfamilie hem "niet zitten". De nabestaanden stelden dat Van den D. hun dochter en zus "isoleerde" en "lichamelijk en seksueel mishandelde".

Geëscaleerd

Na zeven maanden huwelijk zei zijn vrouw te willen scheiden. Een gesprek in hun echtelijke woning in Middelburg op 8 september, in bijzijn van zijn schoonouders, liep uit de hand. "Het escaleerde, werd grimmig en onaangenaam", aldus Van den D. Voor de deur ontstond een duw- en trekpartij.

Later die avond haalde zijn vrouw onder begeleiding van de politie spullen op. Zijn schoonmoeder zou hem "een fijne avond" hebben gewenst. Van den D.: "Die woorden voelde ik goed. Een soort tarten, uitdagen."

Online kerkdienst

De verdachte bedacht het plan na het horen van een kerkdienst, een paar dagen na de ruzie. Hij volgde die dienst online. Eerder had hij geprobeerd met zijn ex contact te krijgen, maar hij kwam erachter dat zijn nummer geblokkeerd was. Zijn ex woonde ondertussen bij haar ouders in Biggekerke.

De tekst van die dienst greep Van den D. aan, zo zei hij. In de preek zat de tekst "wie door het zwaard sterft is beter af" en een psalm met het getal zeven. Die woorden zou hij hebben betrokken op zijn eigen situatie, omdat scheiden voor de kerk ongepast was. Beide echtelieden zijn lid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

"Het waren de bouwstenen voor mijn plan dat een concreet doel kreeg. Ik ging naar Biggekerke om zeven slachtoffers te maken. Mijn emoties kregen een godsdienstig jasje."

Met het gevoel van een "militaire missie voor God" ging de man vervolgens wandelend naar het huis van zijn schoonouders waar zijn vrouw verbleef. Toen hij zijn schoonmoeder zag wegfietsen, rende hij op Cijsouw af en stak hem dood met 42 messteken, schrijft Omroep Zeeland.