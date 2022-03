'Rusland neemt groot risico met raketaanval vlakbij Poolse grens'

De gouverneur stelt dat er circa 30 raketten zijn afgevuurd op het legertrainingscentrum. Oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif spreekt in het NOS Radio 1 Journaal van een zeer riskante luchtaanval. "Maar dat risico is het de Russische strijdkrachten kennelijk waard." Het Kremlin heeft nog niet gereageerd op de berichten over de raketaanval op het militaire trainingscomplex.

Artikel 5

Volgens Artikel 5 uit het handvest van de NAVO is een aanval op één lidstaat, zoals Polen, een aanval op alle lidstaten. In theorie kan een afzwaaier van Russische kant de hele NAVO bij het conflict betrekken - maar in de praktijk zal dat volgens De Kruif niet automatisch gebeuren. "Als er wat fout was gegaan had president Poetin vast een excuus achter de hand."