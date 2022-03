Dromedaris doodt twee mensen op Amerikaanse kinderboerderij

Een dromedaris die was ontsnapt uit zijn verblijf op een Amerikaanse kinderboerderij heeft twee mensen gedood. Het dier viel twee mannen aan op boerderij Shirley Farms in Obion, in de staat Tennessee. Toen de politie arriveerde waren de twee mannen bewusteloos, terwijl de dromedaris nog steeds op de loop was.

Hulpverleners probeerden de slachtoffers te verplaatsen. Op dat moment kwam het dier weer tevoorschijn en viel een politieauto aan. Daarna stoof hij op twee agenten af. Die schoten hem dood. "Het is voor het eerst dat agenten voor ieders veiligheid een dromedaris hebben moeten neerschieten", zegt de politie.

De mannen overleden ter plaatse. Ze waren 42 en 67 jaar.

Geen water

Het bedrijf waar de kinderboerderij is gevestigd, heeft volgens Amerikaanse media nog niet gereageerd op het incident. In 2019 constateerden landbouwinspecteurs dat er geen vers drinkwater beschikbaar was voor de dromedarissen en de zebra op de kinderboerderij. Er zou alleen een ondiep, modderig stroompje door hun verblijf hebben gelopen. Een jaar eerder was gebleken dat het publiek de dieren kon aaien en voeren zonder dat er toezicht was.

Er was volgens de inspecteurs ook geen afzetting tussen de bezoekers en de dieren. Dat ging toen om een zebra, dromedarissen, lama's, alpaca's, geiten, schapen, varkens, damherten, een kangoeroe, een zeboe, konijnen, cavia's en prairiehonden. Het enige personeelslid was een vrouw achter de kassa, die geen direct zicht had op de dieren, zei de inspectie.