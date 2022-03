Goederentrein ontspoort in Congo, zeker 60 doden

Zeker zestig mensen zijn om het leven gekomen toen een goederentrein ontspoorde in de Democratische Republiek Congo. De trein raakte gisteren van de rails in de zuidoostelijke provincie Lualaba en stortte in een ravijn, hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt.

Zeven van de tien wagons kwamen in het ravijn terecht op de route tussen de dorpen Kitenta en Buyofwe. Ongeveer twintig mensen hebben het ongeluk overleefd, meldt persbureau DPA. Mogelijk liggen er nog lichamen onder het puin.

Gratis vervoer

Veel treinen in Congo stammen uit de koloniale tijd en zijn niet goed onderhouden. De lokale bevolking maakt vaak illegaal gebruik van goederentreinen als gratis vervoermiddel.