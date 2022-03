Opgediepte Zeeuwse kasseistrook ideale 'hobbeldebobbelweg' voor wielrenners

Vorig jaar lag hij bijna volledig onder de klei en modder. Nu is een van de mooiste, eeuwenoude kasseistroken van Nederland weer in ere hersteld. Op de Knolweg bij het Zeeuws-Vlaamse dorp De Clinge kunnen racefietsers hun nieren laten rammelen.

"Met wind tegen is het verschrikkelijk, maar met wind mee is het heerlijk. Je vliegt over de kasseien. Dokkeren in z'n puurste vorm", zegt wielrenner en fietsjournalist Bram de Vrind bij Omroep Zeeland.

De Vrind was een van de initiatiefnemers van een petitie die vorig jaar opriep "tot behoud van dit cultureel wielererfgoed in Zeeuws-Vlaanderen". Tot een jaar of veertig geleden waren over overal in Nederland nog kasseistroken te vinden. De website hetiskoers.nl schrijft over kinderkopjes "met daartussen gaten die groot en diep genoeg waren om twee wielen tegelijk in te laten verdwijnen".

Maar vrijwel al die weggetjes zijn geasfalteerd of voorzien van gewone klinkers. De Knolweg bij De Clinge is een uitzondering. De kasseistrook daar was in de loop der eeuwen langzaam onder de klei terechtgekomen - ook al omdat eigenaar Staatsbosbeheer een onderhoudsbeurt niet altijd "de hoogste prioriteit" vond.

Hobbeldebobbelweg

Dat veranderde vorig jaar met de petitie. Op kosten van Staatsbosbeheer is de klei voorbeeldig verwijderd. De eerste wielrijders en omwonenden mochten getuige zijn hoe burgemeester Jan-Frans Mulder gisteren met het doorknippen van een lintje de 600 meter lange "hobbeldebobbelweg" heropende.

"We waren bang dat hij gehavend zou zijn, maar dit is het beste scenario. Hij is magistraal onder de modder vandaan gekomen", reageert De Vrind na een proefrit. "Hij is prachtig geconserveerd. Er lag dus gewoon een parel van een kasseistrook onder de modder. Een paar gaten zitten er wel in, maar dat maakt het ook interessanter voor ons als fietsers. Beetje sturen, beetje manoeuvreren, dat maakt het mooi!"