Vlaardingen alert na drogeringen: 'Ze viel zo van de barkruk af'

De horeca in Vlaardingen is alert nadat de afgelopen drie weekenden een aantal vrouwen onwel raakte bij het uitgaan. Vermoed wordt dat zij een drankje hebben gedronken waar in het geniep iets in was gegooid.

Thom van Vugt was afgelopen weekend getuige van een dergelijk incident. Een vriendin van hem werd onwel in een kroeg, nadat ze haar drankje even had achtergelaten. Ze bracht de nacht door in het ziekenhuis en was ook de afgelopen dagen nog niet fit. "Het was heel heftig om dat live mee te maken", vertelt Van Vugt bij de regionale zender Rijnmond. "Ze viel zo van de barkruk af, knock-out."

De problemen begonnen direct nadat de horeca na een lange lockdown weer helemaal open waren gegaan. De eerste twee weekenden werden volgens de politie "vijf tot zeven vrouwen" onwel. Over het afgelopen weekend zijn geen cijfers bekend, maar opnieuw klaagde een aantal vrouwelijke horecabezoekers over draaierigheid en onwelwording.

Onacceptabel dat het gebeurd is

"Mensen genieten van weer naar restaurants gaan of naar kroegen. Maar de incidenten die we nu hebben meegemaakt horen daar niet bij. Die nemen we heel hoog op", reageert burgemeester Bert Wijbenga. "We zijn aan het onderzoeken of we kunnen achterhalen wat, waar en hoe - maar dát het gebeurd is, is onacceptabel. We hebben de politie gevraagd volop opsporing te doen naar de daders."

Senna Mekern werkt in een horecagelegenheid in Vlaardingen. "Naar mijn weten is het hier niet gebeurd, maar dat zoiets in je zaak kan gebeuren is heel naar", vertelt ze. "Het gebeurt ook omdat je zelf af en toe onoplettend kan zijn. Het is niet zo dat het je eigen schuld is, maar als je je drankje ergens laat staan is het zo gebeurd."

Goed fouilleren

In de zaak waar Mekern werkt, staat een portier en wordt gefouilleerd. "We hebben ook een grote bar en veel personeel. We proberen het echt in de gaten te houden, omdat het nu al drie weken op rij is gebeurd. De portiers moeten iedereen goed fouilleren, zonder uitzondering. Ook de mensen die er elke week komen kunnen namelijk de dader zijn. Beter het zekere voor het onzekere."

Ook Van Vugt, tevens steunraadslid van de lokale politieke partij ONS Vlaardingen, pleit voor fouilleren - maar dan ook buiten op straat, in het uitgaanscentrum. "Enerzijds moet dat gebeuren. Anderzijds moet er ook meer politie rondlopen rond sluitingstijd en een uur daarna."