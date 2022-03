Russische pantserwagen treft Oekraïense auto: het verhaal van twee burgerdoden

De oorlog is drie dagen bezig als de eerste Russische militaire voertuigen worden gezien ten noordwesten van Kiev. Legeronderdelen van het Oostelijke Militaire District zijn Oekraïne vanuit Belarus binnengevallen. Zonder al te veel moeite konden ze doorrijden tot op tientallen kilometers van Kiev.

Het front ligt dan bij het stadje Hostomel, maar waar alle Russische voertuigen precies rondrijden is onduidelijk. Op 27 februari rond 11.30 uur in de ochtend stuurt het Oekraïense ministerie van Binnenlands zaken daarom een bericht aan burgers in de omgeving van Kiev via het openbare Telegram-kanaal: "WAARSCHUWING! MET SPOED! EXTREEM!".

Het is een opsporingsbericht waarmee het Oekraïense leger op zoek is naar een colonne Russische voertuigen gemarkeerd met de witte letter V. "Als je deze colonne ziet geef het dan direct door!", staat er. "Dit zijn bijzonder gevaarlijke terroristen."

De colonne waarvoor wordt gewaarschuwd duikt op in tal van kleine stadjes ver voorbij de frontlinie waar op dat moment gevochten wordt. In lokale Facebookgroepen melden bewoners wat ze zien. Om 12.08 uur zegt iemand vijftien tanks te zien rijden in de richting van Makariv. Om 12.39 uur zijn er voertuigen met een "V" gezien in Adriivka, om 13.46 uur in Lypivka en om 16.06 uur in Kopyliv. Verschillende mensen plaatsen korte video's of foto's.