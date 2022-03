Shefali Razdan Duggal voorgedragen als nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland

De Amerikaanse president Joe Biden draagt Shefali Razdan Duggal voor als nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten voor Nederland. De 50-jarige Duggal is politiek activist en voorvechter van vrouwenrechten.

Razdan Duggal werd geboren in de Indiase regio Kashmir en kwam op 2-jarige leeftijd naar de VS. Ze woont en werkt in San Francisco. De afgelopen jaren vervulde ze meerdere rollen binnen de Democratische partij. Ook was ze in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020 voorzitter van de vrouwenbeweging die campagne voerde voor Biden.

De Senaat moet de voordracht nog goedkeuren. Als Razdan Duggal benoemd wordt is ze de opvolger van Pete Hoekstra, die ruim een jaar geleden stopte als ambassadeur nadat Donald Trump de presidentsverkiezingen had verloren.