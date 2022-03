Zeldzame vale gier gewond in België, waarschijnlijk beschoten

Bij een vogelopvang in het Belgische Oostende is een vale gier binnengebracht die zeer waarschijnlijk is beschoten.

Fietsers zagen het zeldzame dier woensdag in een veld niet ver van Nieuwpoort. Nadat het was gevangen, werd het naar de opvang in Oostende gebracht en onderzocht. De gier bleek gewond aan zijn vleugel en zijn achterlijf.

"Het kan bijna niet anders dan dat de wonden zijn veroorzaakt door een kogel of schot hagel", zegt Isabelle Allemeersch van de vogelopvang. "100 procent zekerheid hebben we niet, want er is niets achtergebleven en op röntgenfoto's is ook niets te zien."

Herstel gaat goed

Onduidelijk is waar het dier is beschoten. Volgens Allemeersch kon de gier nog tientallen kilometers doorvliegen met de wond, dus het kan ook in Frankrijk of Nederland zijn gebeurd. Waarom iemand dat heeft gedaan is een raadsel, omdat de gier een aaseter is en dus zelf geen dieren doodt.

Het herstel van de vale gier gaat goed, zegt Allemeersch. "Je hoopt toch dat zo'n dier zo snel mogelijk weer in de natuur kan terugkeren. Maar wanneer dat kan, weten we nog niet."