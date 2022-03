EU-leiders bespreken Oekraïens lidmaatschap, energieprijzen en sancties

In de Franse stad Versailles zijn de 27 leiders van de EU-lidstaten bij elkaar voor een tweedaagse top. Het overleg gaat vooral over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan.

Behalve de laatste ontwikkelingen op het strijdtoneel bespreken de leiders nieuwe sancties tegen Rusland, en de sterke prijsstijgingen door de oorlog. Hoog op de agenda staat ook de Oekraïense aanvraag voor het EU-lidmaatschap. Sommige EU-landen steunen die aanvraag, maar premier Rutte verzet zich ertegen. Ook de Duitse bondskanselier Scholz en de Franse president Macron waren voorafgaand aan de top terughoudend met toezeggingen.

Volgens Rutte klinkt de start van een toetredingsprocedure wel sympathiek, maar is het daar nu niet de tijd voor. Niet alleen voldoet Oekraïne nog niet aan de voorwaarden voor een EU-lidmaatschap, er zijn ook nog andere Europese landen die al veel langer in de wachtkamer zitten. Het zou het niet eerlijk zijn om Oekraïne nu voorrang te geven, vindt de Nederlandse premier.