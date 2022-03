Topoverleg Rusland en Oekraïne zonder concreet resultaat

Voor het eerst sinds de invasie van Oekraïne door Rusland hebben beide landen topoverleg gevoerd over de oorlog. In de Turkse badplaats Antalya spraken de ministers van Buitenlandse Zaken Lavrov (Rusland) en Koeleba (Oekraïne) met elkaar.

De partijen overlegden zo'n anderhalf uur. Belangrijk gespreksonderwerp was het instellen en handhaven van humanitaire corridors, waardoor burgers belegerde steden veilig kunnen verlaten en konvooien met hulpgoederen de steden juist kunnen bereiken. Maar daarover zijn geen afspraken gemaakt.

Minister Koeleba zei na afloop dat de nood vooral in Marioepol heel hoog is. Hij heeft Lavrov naar eigen zeggen om een staakt-het-vuren van een etmaal gevraagd, maar die zou daarover geen toezeggingen hebben kunnen doen "omdat blijkbaar anderen in Rusland dat besluit moeten nemen".

Koeleba zei dat hij verder wil praten met Lavrov, "om de oorlog in Oekraïne te beëindigen, het lijden van de Oekraïners te stoppen en onze gebieden te bevrijden van de Russische bezetters". Ook Rusland wil verder praten, maar Lavrov vindt de al eerder begonnen gesprekken in Belarus daarvoor de juiste plek.

Lavrov: Westen is gevaarlijk bezig

De Russische minister haalde in zijn persconferentie na het overleg vooral uit naar het Westen. De westerse landen hebben dit conflict veroorzaakt door Oekraïne te laten kiezen tussen hen en Rusland, stelde hij. Ook had hij geen goed woord over voor de westerse wapenleveranties. "Zij die wapens aan Oekraïne leveren en huurlingen moeten inzien dat wat ze doen heel gevaarlijk is."

De militaire operatie in Oekraïne, zoals Rusland de oorlog noemt, gaat volgens plan, zei Lavrov ook. Hij ontkende dat Rusland Oekraïne heeft aangevallen, maar zei dat het land handelde vanwege een directe bedreiging tegen Rusland.

De Russische eisen zijn helder en daaraan heeft Lavrov Koeleba herinnerd. Rusland wil dat Oekraïne een neutraal land is (dus geen lid van EU of NAVO), dat het de Krim erkent als Russisch grondgebied, dat het de separatistische regio's in het oosten als onafhankelijk erkent en dat het land 'demilitariseert en denazificeert'.

Volgens Koeleba komen de Russische eisen neer op een capitulatie. "Oekraïne heeft zich niet overgegeven, geeft zich niet over en zal zich nooit overgeven."