Man omgekomen bij val tussen wal en schip in Volkeraksluizen

Een opvarende van een binnenschip is vannacht omgekomen door een val tussen wal en schip in de Volkeraksluizen in Willemstad. De schipper vond zijn medewerker en haalde de man uit het water.

De hulpdiensten rukten met veel materieel uit. Ook werd een traumahelikopter ingezet, maar hulp mocht niet meer baten. Uit onderzoek van de politie blijkt dat het om een noodlottig ongeval gaat.

Omdat de familie van de buitenlandse medewerker nog niet op de hoogte is, wil de politie nog geen details vrijgeven over de identiteit van het slachtoffer, meldt Omroep Brabant.