Oekraïne en Rusland spreken elkaar op hoog niveau in Antalya

Verdere gesprekken

Dat het gesprek op hoog diplomatiek niveau plaatsvindt, in tegenstelling tot eerdere gesprekken aan de Belarussische grens, is volgens Wijermars wel een teken dat de gesprekken serieuzer worden. "Eerst wilde Rusland helemaal niet in gesprek, nu zijn er misschien meer onderwerpen om over te praten. De hoop is nu dat Turkije een bemiddelaar kan worden voor verdere gesprekken."

In die volgende gesprekken zou het dan moeten gaan over veiligheidsgaranties, als Oekraïne geen lid meer wil worden van de NAVO. "Dit is in het verleden misgegaan, bij de gesprekken over de Krim en de Donbas. Ze moeten voorkomen dat het bestand opnieuw kwetsbaar wordt", aldus Wijermars.

Het gesprek betekent niet per se dat de strijd minder hevig wordt. "De politieke ontwikkelingen worden gedreven door de oorlog, in plaats van andersom", zegt Gerrits. Het resultaat zal volgens hem afhangen van wat er de komende dagen op het slagveld gebeurt.

"Als deze onderhandelingen mislukken, zal het niet veel goeds betekenen voor de strijd." Wijermars beaamt dit: "We willen het graag zien als een positief teken over de oorlog, maar we kunnen niet te veel verwachten."