Van der Vaart tijdelijk trainer van Deense Esbjerg na ontslag Vrabec

fB Esbjerg was de laatste club waarvoor Van der Vaart (onder meer Ajax, Real Madrid, Tottenham Hotspur en HSV) in zijn carrière als voetballer uitkwam. Dat was in 2018. Hij kwam er tot drie competitiewedstrijden en een bekerduel.

Van der Vaart woont in Denemarken samen met de Arnhemse handbalster Estavana Polman, die speelt voor Esbjerg. Bij de Deense handbaltopclub lijkt Polman op een zijspoor te zijn beland. Tussen haar en coach Jesper Jensen botert het niet, meldde Omroep Gelderland vorige week.