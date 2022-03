Europees Parlement wil eind aan 'gouden paspoorten' voor Russen

Het Europees Parlement wil dat er een einde komt aan zogenoemde gouden paspoorten. Met die paspoorten kunnen vermogende niet-EU-burgers zich in de EU vestigen.

In Cyprus, Malta en Bulgarije kan zo'n paspoort worden gekocht, in ruil voor een investering in de economie. Voor vooral Malta en Cyprus is de paspoortverkoop een goudmijn, die miljarden oplevert. Daarmee is de opbrengst ook een belangrijk onderdeel van hun nationale begroting geworden.

De laatste jaren zijn er duizenden gouden paspoorten verstrekt. Onder de kopers bevinden zich veel Russen. Tussen 2012 en 2017 verkocht Malta 40 procent van alle paspoorten aan Russen. In Cyprus was dit zelfs 50 procent. Daar zitten zeker ook negen Russische oligarchen.

De handel in paspoorten is al langer een doorn in het oog van veel andere lidstaten. Nu de EU Poetins entourage wil raken met sancties is de kwestie weer actueel. Het blijkt lastig om Russen met een Europees paspoort aan te pakken. Zolang een Europese burger geen juridische overtreding begaat, kan de EU weinig beginnen.

Al een paar jaar geleden dook Nieuwsuur in de schimmige wereld van de paspoorthandel. Ze stuitten toen op verlaten kelderwoningen, superrijke Russen en een Groningse paspoortprofessor: