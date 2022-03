KLM: medewerkers blootgesteld aan chroom-6, compensatie op komst

KLM heeft na onderzoek vastgesteld dat in de afgelopen decennia medewerkers op afdelingen voor vliegtuig-, motor- en componentenonderhoud zijn blootgesteld aan chroom-6. Dat is een kankerverwekkend metaal dat in sommige soorten verf of coating zit. De stof komt onder meer vrij bij schuren en lassen.

Sinds de jaren zeventig is de maximum toegestane blootstelling aan chroom-6 stap voor stap verlaagd, van 100 microgram per kubieke meter tot 1 microgram per kubieke meter vanaf 2017. "De mogelijke blootstelling van medewerkers in een aantal functies in bepaalde perioden kan hoger zijn geweest dan de toenmalige wettelijke grenswaarde en dus ook dan de huidige grenswaarde", aldus KLM.

'Zeer spijtig'

KLM zegt het ten zeerste te betreuren. "We vinden dit zeer spijtig en hadden met de huidige inzichten graag gezien dat het in het verleden beter gelukt was om (oud-)medewerkers voldoende te beschermen."

De vliegmaatschappij voert nu gesprekken met vakbonden om tot een compensatieregeling te komen. Oud-medewerkers die met chroom-6 hebben gewerkt kunnen zich melden bij het bedrijf.

De maatschappij zegt nu waar mogelijk te werken met producten zonder chroom-6. "Maar vanwege luchtwaardigheidseisen van vliegtuigfabrikanten en een gebrek aan alternatieven, kunnen niet alle toepassingen van chroom-6 vervangen worden. Waar er nog met chroom-6 gewerkt wordt, werken medewerkers met adequate beschermingsmiddelen."

KLM is niet het enige bedrijf waar op gevaarlijke wijze met chroom-6 is gewerkt. Ook bij Defensie en de NS speelde de kwestie: