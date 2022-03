In 2021 werd wereldwijd meer CO2 uitgestoten dan ooit

De CO2-uitstoot heeft in 2021 een recordhoogte bereikt, blijkt uit onderzoek van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). De stijging afgelopen jaar was nog groter dan het IEA in het voorjaar van 2021 voorspelde.

Het uitbreken van coronapandemie leidde er in 2020 toe dat een deel van de productie in de wereld stil kwam te liggen; de uitstoot nam daardoor flink af, met 5,2 procent. Onder meer door het snelle economische herstel en de snelheid waarmee de landen weer van het slot konden, is de uitstoot afgelopen jaar met 6 procent toegenomen, schrijft het IEA. In april verwachtte het instituut nog een stijging van 5 procent.

Meer kolen, meer CO2

Door de gestegen gasprijzen en het relatief koude weer, nam het kolengebruik vorig jaar toe. Het stoken ervan was goed voor 40 procent van de toename in emissies. Wel werd er ook meer kernenergie en zelfs een record aan duurzame energie opgewekt.

De Europese Unie wil graag de uitstoot verminderen; nog altijd ligt de CO2-uitstoot in de EU onder het niveau van voor de coronacrisis. In landen met opkomende economieën, zoals China en India, schoot de energievraag juist hard omhoog. Deze vraag werd opgevangen met kolencentrales, waardoor de uitstoot toenam.