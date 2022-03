Nederlanders voor opvang Oekraïense vluchtelingen; meer vertrouwen in EU

Angst voor recessie

I&O Research meet bij 51 procent van de bevoking grote zorgen over de oorlog, terwijl nog eens 39 procent zich enige zorgen maakt; samen 90 procent. Hetzelfde percentage zegt de ontwikkelingen in Oekraïne op de voet te volgen.

Volgens onderzoeker Peter Kanne zijn er drie zaken waar Nederlanders zich vooral zorgen om maken. Er is medeleven met de slachtoffers van de oorlog, mensen zijn bang voor de consequenties voor de wereldorde (escalatie, Derde Wereldoorlog, nucleaire aanval) en er is beduchtheid voor de gevolgen voor Nederland zelf."

"In de laatste categorie", zegt Kanne, "gaat het onder meer om zorg over vluchtelingenstromen en om de dreiging van economische consequenties: stijgende gasprijzen, duurdere levensmiddelen, inflatie, recessie."

Meer vertrouwen in EU en overheid

De meeste Nederlanders waarderen de reactie van de Westerse landen op de oorlog. Bijna zeven op de tien (68 procent) staan achter de manier waarop het kabinet opereert, hoewel kiezers van de PVV en Forum voor Democratie daar anders over denken.

De tevredenheid met de EU is groter dan in eerder onderzoek van bijna twee jaar geleden. Waar 37 procent toen (zeer of tamelijk) tevreden was over de Unie en 43 procent niet erg of helemaal niet, is dat nu 49 versus 38 procent.

Ook het vertrouwen in de Nederlandse overheid is weer iets toegenomen. Nog altijd heeft een meerderheid van 53 procent geen of niet zoveel vertrouwen. 43 procent heeft wel vertrouwen in de overheid. In januari had nog 60 procent geen of weinig vertrouwen en 38 procent wel.