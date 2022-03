Eindstand Giro555-actiedag voor Oekraïne: ruim 106 miljoen euro

Giro 555, een initiatief van elf hulporganisaties, begon vorige week maandag met de actie voor Oekraïne. De opbrengst is voor onderdak, medische zorg en schoon drinkwater voor getroffen Oekraïners.

Tot vandaag was er al 21,4 miljoen euro ingezameld. Rond het middaguur was dat bedrag opgelopen naar ruim 29,5 miljoen euro en aan het begin van de avond was de tussenstand 40,9 miljoen. Daar kwamen dus nog tientallen miljoenen euro's bij.

15 miljoen van kabinet

In de televisie-uitzending maakte minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bekend dat het kabinet nog eens 15 miljoen euro uittrekt voor noodhulp aan Oekraïne. Dat komt bovenop de 24,5 miljoen euro die eerder al werd toegezegd.

De actie voor Oekraïne is nu de op twee na succesvolste inzamelingsactie van Giro555. De actie voor slachtoffers van de tsunami in Azië in 2004 bracht het meest op: 208 miljoen euro. Na de aardbeving in Haïti in 2010 werd 111 miljoen euro ingezameld.