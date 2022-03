Inspectie doet aangifte tegen schoolbestuurder om financiële transacties

De Onderwijsinspectie heeft aangifte gedaan tegen een bestuurder van de scholengroep SvPO (School voor Persoonlijk Onderwijs). Hij zou een of meerdere strafbare feiten hebben gepleegd, meldt Omrop Fryslân.

De inspectie maakt voorlopig nog niet bekend waar het precies om gaat, maar zegt dat het te maken heeft met de huisvesting van de scholen en de transacties die ermee te maken hebben.

De SvPO heeft acht vestigingen in Nederland, waaronder een in Hardegarijp in Friesland. Het gaat om middelbare scholen met klassen van maximaal zestien leerlingen.

Zeer zwak

De Onderwijsinspectie houdt de SvPO al langer in de gaten. Vorig jaar kwam de organisatie onder verscherpt toezicht te staan. De vestigingen in Amsterdam, Hoorn en Utrecht werden beoordeeld als zeer zwak. Ook stuitte de inspectie op financiële risico's en was het toezicht niet in orde. De stichting probeerde publicatie van de beoordeling te voorkomen, maar de rechter wees die eis af.

Ook nu probeert het SvPO-bestuur via de rechter de publicatie van het onderzoek naar het financiële beleid tegen te houden. Daarom zijn de conclusies nog niet openbaar gemaakt. De Inspectie van het Onderwijs doet dat pas als de rechter daar geen bezwaar tegen heeft.