Files bij verschillende tankstations vanwege kortingsactie

Bij een aantal tankstations was het vandaag erg druk, vanwege hoge kortingen. Volgens lokale media was er vanwege zo'n tankactie een verkeersinfarct in Ospel, in Limburg. Agenten zouden het verkeer hebben moeten regelen.

Een liter benzine kostte tijdens de actie 1,171. De actuele prijs voor een liter euro loodvrij ligt momenteel ongeveer een euro hoger.

De tankactie van TinQ gold bij vier tankstations in het land. Twee ervan zijn gevestigd in Limburg, een in Utrecht en een in Overijssel. Automobilisten konden binnen het tijdsbestek van een uur hun tank vullen voor een ouderwetse brandstofprijs. Ook de komende dagen zijn er nog een paar van die acties op andere plekken.

Ook in Oostrum file

Het was vandaag niet alleen druk in Ospel. In Oostrum was eerder op de dag ook al een kortingsuur, waar veel mensen op afkwamen. Er stonden files voor het tankstation, maar niet iedereen vond het wachten lang duren. "De wachtrij viel wel mee. Dit is echt een voordeel", vertelt een koppel aan de pomp tegen 1Limburg. "Toevallig was de tank leeg dus dit komt mooi uit."

Er bleven ook veel automobilisten teleurgesteld achter. Enkele tientallen mensen konden in dat ene uur bij de benzinepomp terecht, maar de rijen waren op sommige plekken veel langer.