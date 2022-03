Veel slachtoffers bij rellen tijdens Mexicaanse voetbalwedstrijd

Bij zware voetbalrellen in een Mexicaans stadion zijn tientallen mensen gewond geraakt. Sommige bronnen spreken zelfs van zeventien doden, maar die aantallen zijn niet bevestigd door de lokale autoriteiten.

Het ging mis tijdens de competitiewedstrijd tussen Querétaro FC en Atlas Fútbol Club. Op beelden is te zien dat fans na een doelpunt van Atlas in de tweede helft elkaar opeens te lijf gaan op de tribunes. Toeschouwers vluchtten het veld van Estadio La Corregidora op terwijl rivaliserende hooligans elkaar achternazitten met stokken. Ook op het veld en buiten het stadion is gevochten.

Plas bloed

Op sociale media gaan filmpjes rond van fans die bewegingsloos op de tribune liggen, sommigen in een plas bloed. De autoriteiten zeggen dat zeker 22 mensen gewond zijn geraakt, maar over doden is niet gesproken.

Beide clubs hebben een fanatieke aanhang. Fans van de Gallos Blancos (witte hanen) en die van Atlas, Los Zorros (de vossen), zoeken elkaar vaker om te vechten. De Mexicaanse voetbalbond heeft de nationale competitie tijdelijk stilgelegd uit solidariteit met de slachtoffers. Over vier jaar organiseren Mexico, de Verenigde Staten en Canada het WK voetbal.