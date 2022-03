De mislukte evacuatie van Marioepol in beeld: 'Hoor je niet wat er gaande is?'

De evacuatie van burgers uit de belegerde Oekraïense havenstad Marioepol is mislukt. Volgens de Oekraïense autoriteiten bleef het Russische leger de stad bestoken met aanvallen; later kondigde Rusland formeel aan de aanvallen te hervatten.

Het extreemrechtse Azov-bataljon, dat actief is in de stad, heeft beelden gedeeld van de mislukte evacuatie. In Marioepol is al dagenlang geen elektriciteit, water en internet beschikbaar. In de video is onder andere een lange rij te zien, in de buurt van een supermarkt, bank en apotheek.

Op de beelden is de verwoesting van de stad te zien: