Dodental aanslag op moskee in Pakistan opgelopen

De aanslag op een moskee in de Pakistaanse stad Peshawar gisteren heeft aan zeker 63 mensen het leven gekost. Dat aantal kan nog verder oplopen, want een deel van de bijna 200 gewonden ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door IS. De aanslagpleger zou uit Afghanistan komen. De Afghaanse onderminister voor Cultuur en Informatie heeft de aanslag op de sjiitische moskee veroordeeld, maar wil niet reageren op de claim van IS.

Volgens de Pakistaanse politie heeft de dader alleen gehandeld. Gisteren werd nog gemeld dat er twee daders waren. De man schoot twee politieagenten dood die de moskee bewaakten, drong het gebouw binnen tijdens het vrijdagmiddaggebed en opende het vuur op de gelovigen. Daarna blies hij zichzelf op in de moskee.