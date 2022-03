Deelnemers Women's March Amsterdam vragen aandacht voor geweld tegen vrouwen

De Women's March wordt sinds 2017 jaarlijks gehouden. Het thema was dit jaar "Time is up". Volgens de organisatie verandert er te weinig: "De regering bestaat immers nog steeds uit dezelfde gezichten en zelfbeschikking en de veiligheid van vrouwen worden nog steeds niet serieus genoeg genomen in Nederland".

Onder de demonstranten was ook een aantal Kamerleden en vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen. Op de Dam werden toespraken gehouden door deskundigen en activisten op het gebied van gelijke rechten. Daarna trokken de demonstranten naar het Museumplein.