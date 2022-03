Meisje (15) crasht bij achtervolging in Ede

Een meisje van 15 die een auto bestuurde is gisteravond gewond geraakt toen ze op de vlucht voor een handhaver van de weg raakte en op een boom botste. Een tweede inzittende, een 25-jarige man uit Ede, raakte gewond. Twee andere passagiers kwamen met de schrik vrij.

De auto viel rond 21.15 uur gisteravond op, doordat de bestuurster op een bosweg in Lunteren reed die is afgesloten voor voertuigen, meldt Omroep Gelderland. Een handhaver merkte dit op en gaf een stopteken, maar het meisje negeerde dat en ging er in volle vaart vandoor. De handhaver ging erachteraan, maar bleef, volgens de politie, op veilige afstand.

Tussen Lunteren en Ede verloor de tiener de macht over het stuur. Zij is naar het ziekenhuis gebracht, net als de 25-jarige man uit Ede. Over de aard van hun verwondingen is niets meegedeeld.

De politie onderzoekt het voorval nog. Tot nu toe is alleen duidelijk dat de bestuurster niet te veel alcohol had gedronken.