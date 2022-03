Skyline Nijmegen verandert met opblazen 155 meter hoge schoorsteen

Met een grote hoeveelheid explosieven is vanochtend om 09.00 uur een eind gemaakt aan de 155 meter hoge schoorsteen van de oude kolencentrale in Nijmegen.

Enkele honderden toeschouwers zagen op veilige afstand hoe de skyline van de stad binnen een paar seconden veranderde, meldt Omroep Gelderland.

De sloop van de oude kolencentrale aan de Waal begon al in 2015. Daarbij werden vorig jaar ook al gebouwen en een rookgasontzwavelingsinstallatie opgeblazen. Vanochtend was de beeldbepalende schoorsteen aan de beurt, samen met het elektrostatisch filter in het gebouw ernaast.

Voordelen explosieven

Hoewel het vaker gebeurt, is het in Nederland zeker niet gebruikelijk dat de sloop met explosieven plaatsvindt, aldus Arie van Liempd van een gespecialiseerd sloopbedrijf in Sint Oedenrode. "Als je dat met experts doet die er verstand van hebben, kan het geen probleem zijn", zei hij eerder deze week.

Van Liempd ziet vooral voordelen. "Traditionele machines gebruiken veel brandstof. Dat zorgt weer voor uitstoot. Bij explosies heb je tot 70 procent minder machines nodig. Daarnaast win je veel tijd en je hebt minder trillingen dan met traditionele manieren."