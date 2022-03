Vliegtuig Eindhoven ontruimd na rook in de cockpit

Ongeveer 170 passagiers zijn vanochtend uit een vliegtuig op Eindhoven Airport gehaald. Er hing rook in de cockpit en de technische ruimte van het toestel. De ontruiming verliep zonder problemen. Iedereen bleef ongedeerd.

Het Transavia-vliegtuig stond rond 07.45 uur op het punt te vertrekken naar het Spaanse Alicante toen de rook werd ontdekt, meldt Omroep Brabant.

Terwijl de passagiers werden teruggeleid naar de vertrekhal, rukte de brandweer uit. Maar die kwam verder niet in actie. Volgens de Koninklijke Marechaussee was sprake van een "technische storing" in het vliegtuig. Waarom die tot rookvorming leidde, is onduidelijk.

Het is de bedoeling dat vlucht HV 6623 naar Alicante later vanochtend alsnog vertrekt. Maar dan met een ander toestel, zegt een woordvoerster van Eindhoven Airport. Volgens haar is alles rustig verlopen en heeft de calamiteit geen gevolgen gehad voor het andere vliegverkeer.