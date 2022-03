Frietkar uit Genemuiden voedt duizenden vluchtelingen aan Poolse grens

Een team van tien mensen uit Genemuiden voorziet duizenden Oekraïense vluchtelingen aan de Poolse grens van warme maaltijden.

De vrijwilligers kwamen afgelopen donderdag in Polen aan met een frietkar, een camper en een koelvrachtwagen vol etenswaren en zetten hun voertuigen bij een grote opvanglocatie in Korczowa. Daar werken ze aan de lopende band om mensen van eten te voorzien. "Iedereen kan zeven uur slapen en gaat daarna weer aan de slag. Maar de mensen zijn zo dankbaar. Het maakt veel indruk op ons, want de omstandigheden zijn beroerd hier", zegt Niek Brouwer, wiens vader het initiatief nam voor de actie, in het NOS Radio 1 Journaal.

Toen ze hoorden over de situatie aan de grens, waar vele duizenden vluchtelingen bivakkeren en wachten op hulp, zamelden de initiatiefnemers binnen korte tijd en met behulp van sponsors 7000 kilo vlees, 4 pallets patat, 1000 liter frituurolie, maar ook honderden kilo's kaas, fruit en snoep en in. De lokale slager zorgde voor 600 liter erwtensoep en is ook meegereisd naar Polen. "Dat is handig, want hij heeft verstand van vlees en alles meegenomen om te koken en te bakken", aldus Brouwer.