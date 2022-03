'Het was vandaag wel beetje paniek op de Amsterdamse beurs'

Voor het eerst was er vandaag wat paniek op de Amsterdamse beursvloer. "De sfeer was toch anders dan de afgelopen dagen. De angst nam vandaag toe", zegt Corné van Zeijl, econoom en strateeg bij vermogensbeheerder Actiam.

Hij reageert daarmee op de daling van de Amsterdamse effectenbeurs. De AEX ging bijna 4,8 procent onderuit op 671 punten. In twee weken tijd is inmiddels zo'n 10 procent van de beurswaarde in rook opgegaan. In november vorig jaar sloot de AEX nog op een record van 830 punten.

"Een beurscrash? Nou, het is meer een beurscorrectie. Zo'n correctie komt eens in het jaar voor", zegt Jos Versteeg, beursanalist van InsingerGilissen. Ook Van Zeijl wil het geen crash noemen. "Een crash is 25 procent. Het nieuws van vandaag was gewoon heel slecht; een spoedbijeenkomst van de NAVO, een brand in een kerncentrale. Alles bij elkaar is dat natuurlijk een slechte mix. Maar ja, de een verkoopt zijn aandelen, maar de ander koopt. Er is altijd wel weer een koper."

Gevoelig verlies ING

ING was opnieuw een van de grootste dalers met een min van 9,7 procent. Dat komt volgens de Actiam-analist doordat ING met cijfers kwam over Rusland. In totaal doet ING voor 5,3 miljard euro zaken met Russische klanten. Daarnaast doet het nog voor 1,5 miljard euro zaken met bedrijven buiten Rusland, die een Russische eigenaar hebben. Dat is overigens nog geen procent van de totale leningenportefeuille van de bank.

Maar daarmee loopt ING toch meer risico dan andere banken. Van Zeijl: "Het aandeel ING stond begin februari nog op 14 euro, nu onder de 9 euro. We hoeven niet bang te zijn voor de stabiliteit van ING, maar het is wel een gevoelig verlies."

Kunnen de koersen nog verder onderuit? "Precies twee jaar geleden gingen we 30 procent naar beneden in een paar weken tijd, toen de coronacrisis begon. En nu loop je de kans dat we in een oorlog verzeild raken - al wil ik niet dramatisch klinken - maar het is wel een heel gespannen situatie. Een oorlog in Irak of Syrië... dat zijn gebieden die economisch niet belangrijk zijn. Nu heb je het over Rusland met zijn graan, gas en olie. Dat is toch wat anders. Ik kan me zwarte scenario's voorstellen. Je weet gewoon niet wat Poetin gaat doen."

'Niet te druk om maken'

Jos Versteeg maakt zich er niet al te druk om. "Bijna 5 procent is een beetje veel. Kijk, het is die onzekerheid. Beurzen houden daar niet van. De Amerikanen hebben de centrale bank van Rusland kaltgestellt, de Russen kunnen niets meer met hun valuta doen. Maar Rusland is niet het probleem. Rusland heeft een economie die net zo groot is als die van Spanje. Als we Rusland helemaal doorstrepen, betekent dat voor grote oliebedrijven natuurlijk een enorm bedrag aan afschrijving. Dat is naar, maar niet desastreus. De meeste bedrijven hebben een omzet van 1 procent in Rusland."

Dat valt volgens Versteeg wel mee. Erger wordt het als het om olie gaat, want door het conflict in Oekraïne zijn de olie- en benzineprijzen gigantisch gestegen. "Rusland kun je natuurlijk niet van de oliemarkt halen. Daar zijn ze te belangrijk voor. Als je Rusland stopzet met 10 procent van de totale wereldproductie, dan kom je met olieprijzen te zitten van 150 tot 200 dollar. Niemand die dat in zijn hoofd haalt."

Andere beurzen in de min

Ook andere beurzen in Europa eindigden fors in de min. Frankfurt daalde 4,4 procent, Londen 3,5 procent en Parijs 1,8 procent. De Dow Jones-index in New York beperkte de schade. Aan het eind van de handel stond de belangrijkste graadmeter op een verlies van 0,5 procent.