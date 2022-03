Oppositie wil snel actie kabinet tegen prijsverhogingen door oorlog Oekraïne

Oppositiepartijen SP, GroenLinks en PvdA willen dat het kabinet onmiddellijk maatregelen neemt om de effecten op te vangen van de snel stijgende energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Dat maakten de drie vanavond duidelijk in het debat op NPO Radio 1 in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.

De coalitiepartijen, vooral VVD en D66, snappen dat het kabinet nog enkele weken nodig heeft om met een oplossing te komen. Acht dagen geleden viel Rusland Oekraïne binnen, benadrukken VVD en D66. "De complexiteit van de wereld waarin we leven is wel even wat anders geworden", aldus VVD-fractievoorzitter Hermans. "Je zult mensen moeten helpen", zei D66-fractievoorzitter Paternotte. "We moeten niet doen of er nu een verschil van mening is."

De oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks vinden dat noodmaatregelen te lang op zich laten wachten.

"De prijzen gaan door het dak," zei SP-partijleider Marijnissen. Ze wees onder meer op de benzineprijs die door de oorlog in Oekraïne de afgelopen dagen steeds hoger wordt. De linkse partijen vrezen dat de energierekening nog hoger zal uitpakken als gevolg van de oorlog. De afgelopen maanden zijn de energieprijzen al fors gestegen, net als de kosten van boodschappen.

Noodwet

GroenLinks pleit voor een snelle invoering van de zogenoemde Prijzennoodwet. In uitzonderlijke situaties kan een kabinet de maximumprijzen van goederen bevriezen. "De energieprijzen zijn 12 keer zo hoog als een jaar geleden. Dat is onbestaanbaar", aldus GroenLinks-fractievoorzitter Klaver.

De leider van coalitiepartij ChristenUnie Gert-Jan Segers reageerde niet afwijzend op dit voorstel. "Het is onbestaanbaar dat we lang moeten wachten. We moeten sneller een extra stap zetten."

In het verkiezingsdebat werd ook stilgestaan bij de crisissituatie in Oekraïne. De verschillende partijen benadrukten dat de oorlog aan de rand van Europa duidelijk maakt hoe belangrijk de democratie en het stemrecht zijn. "Het beschermen van de democratie is nu nog belangrijker", aldus Sophie Hermans (VVD). PvdA-voorvrouw Ploumen hoopt dat meer mensen nu gaan stemmen, omdat op gemeentelijk niveau uiteindelijk voor een belangrijk deel wordt bepaald hoe een straat, een dorp, stad of buurt er uitzien.