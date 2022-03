Priester en oorlogsheld Titus Brandsma heilig verklaard op 15 mei

De Nederlandse priester en oorlogsheld Titus Brandsma wordt heilig verklaard op 15 mei, bijna tachtig jaar na zijn dood. Dat is bekendgemaakt door paus Franciscus na een vergadering met kardinalen.

Brandsma zal heilig worden verklaard samen met negen anderen. Dat gebeurt in een mis op het Sint-Pietersplein.

Eind vorig jaar kondigde de paus al aan dat Brandsma heilig zou worden verklaard. Het Vaticaan zegt dat er op zijn voorspraak een wonder gebeurde: een Amerikaanse pater zou in 2004 zijn genezen van kanker nadat hij tot Brandsma had gebeden.

Karmeliet

Titus Brandsma werd in 1881 geboren in Friesland en trad op 17-jarige leeftijd toe tot de kloosterorde van de karmelieten. Later werd hij priester en sinds de jaren 20 was hij verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, eerst als hoogleraar en later als rector magnificus.

In de jaren 30 begon Brandsma zich openlijk tegen het nazisme te verzetten. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vroeg hij katholieke kranten om geen nazipropaganda te plaatsen. Ook verzette hij zich tegen het verwijderen van Joodse leerlingen van katholieke middelbare scholen. In 1942 pakten de Duitse bezetters Brandsma op. Hij overleed dat jaar in concentratiekamp Dachau.

In 1982 werd aan Brandsma postuum het Verzetsherdenkingskruis toegekend. Drie jaar later besloot paus Johannes Paulus II hem als martelaar zalig te verklaren, de laatste stap op weg naar een heiligverklaring.