Elektriciteitsbedrijf moet schadevergoeding betalen aan slachtoffers Fukushima

Zo'n 470.000 bewoners rond de centrale werden geëvacueerd in de eerste dagen na de ramp. Tienduizenden van hen kunnen nog altijd niet terugkeren.

Tepco was door een lagere rechtbank al gesommeerd een schadevergoeding te betalen, maar het elektriciteitsbedrijf was daartegen in beroep gegaan. Het Hooggerechtshof heeft nu bepaald dat Tepco nalatig is geweest in het nemen van voorzorgsmaatregelen om de centrale te beschermen tegen een tsunami van een omvang zoals die van 2011.

Het Hooggerechtshof heeft zich nog niet uitgesproken over de rol van de Japanse overheid, waartegen ook rechtszaken lopen. Komende maand zal het Hof een hoorzitting houden om te bepalen in hoeverre ook bestuurders schuld dragen aan de kernramp. Lagere rechtbanken waren verdeeld over de vraag of de regering de ramp had kunnen voorzien.