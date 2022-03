Oekraïne beheerst ook campagne voor gemeenteraadsverkiezingen

Vanavond om 18.00 uur is het eerste landelijke debat over de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Op NPO Radio 1 gaan fractievoorzitters van partijen in de Tweede Kamer en lokale lijsttrekkers met elkaar in debat.

De opzet is op het laatst nog aangepast. Want het is vooral de oorlog in Oekraïne die de kiezers en de campagneteams bezighoudt. "De helft van de gesprekken die wij op straat voeren, gaat over Oekraïne", zegt Sjoerd Sjoerdsma, de landelijke D66-campagneleider.

Op thema's als wonen en klimaat wordt nauwelijks meer gegoogeld, merkt campagneleider Nico Drost van de ChristenUnie (CU). "Het is Oekraïne waar de mensen mee bezig zijn."

Aangepaste campagnes

De maanden geleden bedachte campagnes zijn daarom aangepast. Geen lollige filmpjes meer bij de CU op internet, geen online-campagne bij GroenLinks en SP-leider Marijnissen is bezig met de organisatie van een Oekraïne-demonstratie zaterdag op het Malieveld.

De campagnetaken van alle bij de Oekraïne-oorlog betrokken VVD-ministers zijn geschrapt. Dus ook geen Rutte meer op een plaatselijke markt of in een winkelstraat. "De hele campagne is ingetogener", zegt VVD-voorlichter Noud van Bladel.

Minder aandacht

Het aanpassen van vooral de landelijke verkiezingscampagne is begrijpelijk, maar wordt ook betreurd, blijkt uit de rondgang langs de campagneteams door de NOS.

"Het is heel moeilijk om in de landelijke media issues te agenderen. Juist voor die verdieping is nu heel weinig ruimte", zegt Wijnand Duyvendak van GroenLinks. Er is bij deze partij nog geen enkele concrete aanvraag binnen voor een landelijk tv-optreden over de aanstaande stembusgang. "Deze verkiezingen krijgen minder aandacht."

Ook Sjoerdsma van D66 vindt het jammer, omdat de kiezers moeten weten waar ze voor kiezen. "Het maakt nogal uit of je op 17 maart wakker wordt in een stad waar D66 of de PVV het voor het zeggen heeft."