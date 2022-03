Oorlog in Oekraïne is politieke evenwichtsoefening voor Poetin-vriend Orbán

"Orbán verandert dag na dag onder druk van Slovenië en Polen, zijn beste vrienden in de EU", zegt Péter Márki-Zay, leider van de Hongaarse oppositiepartijen en de uitdager van Orbán bij de komende verkiezingen. De draai van de premier verrast hem niet. "Het is niet de eerste of de tweede keer dat hij dat doet. Eerst was hij een communist, toen een liberaal, daarna een conservatief, en nu een fascist. Het maakt hem niet uit. Alleen de corruptie is stabiel."

De verkiezingen, gepland over een maand, spelen zeker een rol in Orbáns overwegingen, denkt z'n uitdager. "Hij stelt zich voor als de vastberaden leider die vluchtelingen redt. Dat is een heel nieuw beeld van meneer Orbán. Maar tegelijkertijd echoën de staats-tv, de radiozenders van zijn partij en alle media die onder Orbáns controle staan nog steeds Russische propaganda."

"Het regime van Orbán lost deze situatie op door alle mogelijke berichten naar iedereen te sturen, van extreme voorstanders van het Westen tot extreme Rusland-steuners", analyseert politiek analist Peter Kreko in The New York Times. "Iedereen kan een eigen verhaal uitkiezen."

'Niks veranderd'

Mede door het feit dat Orbán veel media controleert, hebben weinig Hongaren de politieke ommezwaai van hun premier in de gaten. "Volgens mij is er is niks veranderd", zegt Olga, een vrouw van een jaar of 60 die vlakbij het treinstation in Záhony woont. "Ik denk gewoon dat Orbán ervan schrok dat hij met Poetin niet tot een oplossing is gekomen."

Haar woorden echoën de boodschap die verspreid wordt op de Hongaarse staatstelevisie. "Vroeg of laat moeten ze een oplossing vinden, omdat Oekraïne veel kleiner is dan Rusland. Oekraïne had eigenlijk al moeten toegeven voordat er zoveel doden vielen." Dat Orbán nu alle vluchtelingen bescherming biedt, is volgens haar nobel: "Dit zijn onze mensen." Ze denkt dat de hulp aan migranten de premier zal helpen bij de verkiezingen. "Of ja, dat hoop ik toch."

Verkiezingsthema

Oppositieleider Péter Márki-Zay is in elk geval blij met de draai van zijn tegenstander. "Voorheen vergat hij het woord vluchteling en gebruikte hij alleen het woord migrant. Nu is hij het woord migrant vergeten en gebruikt hij alleen het woord vluchteling. Dat is een welkom fenomeen. We hopen ook dat hij trouw blijft aan Europa en aan de NAVO, en dat hij niet terugkeert naar Poetin."

In de peilingen gaat het voorlopig nek-aan-nek tussen Orbáns Fidesz-partij en de verenigde oppositie. Dat zowel Márki-Zay als Orbán de afgelopen dagen afreisde naar de grens, toont een cynische waarheid. De Oekraïners die elke dag aankomen in Hongarije zijn niet alleen vluchtelingen, maar ook een belangrijk verkiezingsthema.