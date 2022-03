Russische hackersgroep, 'gevaarlijkste van de wereld', hackt Nederlanders

Een Russische militaire hackersgroep heeft routers van Nederlandse particulieren en kleine en middelgrote bedrijven gehackt. De Militaire Inlichtingendienst (MIVD) heeft dat ontdekt, schrijft de Volkskrant.

De routers maken deel uit van een wereldwijd aanvalsnetwerk en kunnen bijvoorbeeld het netwerk van ministeries kapotmaken of lamleggen. Naar schatting zijn er wereldwijd duizenden gehackte apparaten in handen van de Russische eenheid. In Nederland zou het om enkele tientallen routers gaan.

De gehackte apparaten zijn geavanceerdere routers van computers die vaak bij kleine bedrijven staan. De Russische eenheid neemt de routers over en kan ze controleren en aansturen, zegt onderzoeksjournalist Huib Modderkolk tegen het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens hem is deze eenheid opgericht om te saboteren: "Het wordt ook wel de gevaarlijkste hackgroep ter wereld genoemd."

'We weten wat je doet'

De MIVD kwam de digitale aanval op het spoor doordat de dienst veel Nederlandse IP-adressen zag. Volgens Modderkolk hebben de slachtoffers vaak niet door dat ze zijn gehackt. Door de standaardinstellingen van de router te accepteren of een simpel wachtwoord te gebruiken, zijn deze routers makkelijk te hacken. De particulieren en bedrijven zijn inmiddels door de MIVD ingelicht.

Het is opvallend dat de MIVD deze informatie openbaar maakt: "Ze hopen op meer bewustzijn dat dit daadwerkelijk gaande is, maar het doel is ook om de Russen te laten merken: 'we weten wat je doet'". Volgens Modderkolk is dit een ontwikkeling van de laatste jaren, ook de Britten en de Amerikanen maken dit soort gevoelige informatie steeds vaker openbaar.

Desinformatie en cyberdreigingen

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwde al voor desinformatie en cyberdreigingen in verband met de oorlog in Oekraïne. Deze cyberaanvallen zouden het communicatiesysteem van onder meer banken of ziekenhuizen kunnen raken. Momenteel zijn er geen specifieke dreigingen, maar door de snelle ontwikkelingen van de oorlog kan dit snel veranderen.

Of de hack van de Russische hackersgroep met de oorlog in Oekraïne te maken heeft, is niet duidelijk.