OM: moordenaar Peter R. de Vries bevestigde daad aan opdrachtgever

De moordenaar van Peter R. de Vries stuurde na zijn daad een berichtje aan de vermoedelijke opdrachtgever waarin hij zei dat hij de misdaadverslaggever had neergeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt dat uit ontsleutelde gegevens van de telefoon die in de vluchtauto van de twee verdachten is gevonden. Het gemak en de koelbloedigheid waarmee ze spreken over leven en dood geeft een macaber beeld, zei de officier van justitie op de derde pro-formazitting in de zaak.

Het OM verdenkt Delano G. (22) uit Tiel en de Pool Kamil E. (35) van de moord op de misdaadverslaggever. G. zou de schutter zijn geweest. E. is volgens het OM schuldig aan het medeplegen van de moord: hij zou de vluchtauto hebben bestuurd en voorverkenningen hebben uitgevoerd. Ze werden niet lang na de moord op 6 juli aangehouden op de A4.

Uit onderzoek blijkt volgens het OM dat de telefoon die in de auto lag door beide verdachten is gebruikt. Er zijn berichten mee verstuurd in zowel het Pools als het Nederlands.

'Deze hond moet je hebben'

In de tijd voorafgaand aan de moord hebben beiden berichten uitgewisseld met een onbekende man die hun instructies gaf over hoe De Vries moest worden gevolgd en vermoord, stelt het OM. "Deze hond moet je hebben", stond in een van die berichten, vergezeld door een foto van De Vries.

Kort na de moord stuurde G. aan de onbekende man een bericht dat volgens het OM "volstrekte gewetenloosheid" weergeeft. "Bro, die kogel ging dwars door zijn hoofd. Twee keer. Alles spoot. Kk mooi."

Twijfel aan betrouwbaarheid getuigen

Na het OM kwam de verdediging aan het woord in de rechtszaal. G., die tot nu toe inhoudelijk heeft gezwegen over de beschuldigingen, is zelf niet aanwezig.

Zijn advocaat Van der Horst hekelde het feit dat het OM zich voor een deel baseert op verklaringen van getuigen, politieagenten en deskundigen die allemaal anoniem zijn gebleven. Dat roept twijfels op over hun betrouwbaarheid, zei Van der Horst. Hij wil dan ook de gelegenheid krijgen om alle anonieme verklaarders zelf te horen.

Advocaat Çimen van Kamil E., die wel in de rechtszaal was, sloot zich aan bij het verzoek van haar collega. Zij sprak wel de hoop uit dat het proces snel inhoudelijk wordt behandeld. "Mijn cliënt is zijn voorlopige hechtenis wel zat."

Eerder heeft E. ontkend dat hij iets van de moord heeft geweten. Hij geeft toe dat hij iemand op en neer naar Amsterdam heeft gereden, maar zegt dat hij geen weet heeft gehad van de liquidatie.

Uitspraak op 7 juli

De rechtbank Amsterdam wil de strafzaak tegen de twee verdachten op 7 en 15 juni inhoudelijk behandelen. De uitspraak staat gepland op 7 juli.