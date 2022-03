Dag 8 van de oorlog in Oekraïne, dit zijn de laatste ontwikkelingen

Er zijn vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Kiev. Oekraïense media en buitenlandse correspondenten ter plaatse meldden zeker vier explosies. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend.

Het aantal Oekraïners dat het land als gevolg van de oorlog ontvlucht is, is gestegen tot boven een miljoen. Dat zegt vluchtelingenorganisatie UNHCR, die onderdeel is van de Verenigde Naties. In totaal wonen er 44 miljoen mensen in Oekraïne, wat betekent dat inmiddels meer dan 2 procent van de bevolking op de vlucht geslagen is.

Een overzicht.

De oorlogshandelingen