Twee schilderijen van Piet Mondriaan ontdekt

Nog regelmatig duiken er nieuwe Mondriaans op, vaak gaat het om werken in privébezit. Sinds het verschijnen van zijn oeuvrecatalogus in 1998, waarin 1400 werken beschreven staan, zijn er inmiddels zo'n 30 nieuwe werken bij gekomen.

Vaak gaat het om portretten, maar er zit ook vrij werk bij, vooral uit de periode dat Mondriaan nog figuratief schilderde. Wietse Coppes verwacht dat er binnenkort nog een werk bij komt, maar dat is nog in onderzoek.

Pionier abstracte kunst

Mondriaan heeft veel portretten geschilderd, voor vrienden, maar ook in opdracht, in totaal 93. Het was voor hem een manier om geld te verdienen. Vanaf 1915 begon zijn werk steeds abstracter te worden. Hij wordt dan ook gezien als een pionier van de abstracte en non-figuratieve kunst.

Vooral zijn latere geometrische werk, met de kenmerkende horizontale en verticale zwarte lijnen en primaire kleuren, is wereldberoemd. Hij was een van de belangrijkste kunstenaars van de kunststroming De Stijl. Zijn beroemdste werk is Victory Boogie Woogie, geschilderd in de 1944, in de tijd dat hij in New York woonde. Dat hangt in het Kunstmuseum Den Haag.

De nu ontdekte portretten zijn allemaal in privébezit en zijn dus niet te zien voor publiek. Het schilderij van Betsy Bergman-Cavalini is ook in privébezit, maar dat hangt tijdelijk in het Museum Jan Cunen in Oss.

Het boek van Nick Draaijer, De Geheime Portretten van Mondriaan, verschijnt vandaag bij uitgeverij Pluim.