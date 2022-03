CDA-leider Hoekstra wil regeerakkoord openbreken vanwege Oekraïne-oorlog

CDA-leider Hoekstra vindt dat er vanwege de oorlog in Oekraïne nog eens goed naar het regeerakkoord moet worden gekeken. In een interview met De Telegraaf zegt de minister van Buitenlandse Zaken: "Ik denk dat we terug naar de tekentafel moeten. Dan moeten we de vraag beantwoorden: wat betekent het als we meer prioriteit geven aan defensie?"

Hoekstra verwacht niet dat het hele regeerakkoord op de schop moet, maar zegt wel: "In het verleden hebben we vaker gezien dat een coalitieakkoord na een tijd verouderd is en dat je opnieuw moet onderhandelen over de afspraken. Het is voor Den Haag wellicht ongemakkelijk, maar geopolitiek houdt zich niet aan het Nederlandse coalitieakkoord."

Hij vindt dat er "in de volle breedte" moet worden bezien wat het betekent als het defensiebudget wordt verhoogd. "De mensen in het land verwachten dat wij het zwaarste ook echt het zwaarste laten wegen."

Het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie kwam tot stand in de langste formatie ooit. Het duurde negen maanden om een nieuw kabinet te vormen.