Nederlander in Kiev: 'Het is heel surrealistisch hier'

Ondanks de noodsituatie in Kiev is Dijkstra er nog steeds. Dat heeft twee redenen, zegt hij. "Mijn vader komt uit Dokkum, wij zijn nogal koppig. Daarnaast wil ik hier blijven om mensen te helpen. Dat plan is een tikje naïef gebleken. Want als je alleen maar binnen kunt zitten, wat kun je dan doen?"

Dijkstra, die sinds 2011 in Kiev woont, zegt bijvoorbeeld bloed te willen geven, voedsel uit te willen delen en mensen waar mogelijk te willen verzorgen. "Nu ben ik alleen maar another mouth to feed. Mijn enige heldendaad op dit moment is dat ik twee katten heb overgenomen zodat mijn buurvrouw kon vluchten."

Zelf vluchten zit er voorlopig niet in. "Ik heb gekeken naar de situatie met treinen op dit moment, dat wordt gezien als de veiligste optie. Daar is het vrouwen en kinderen eerst, zoals het hoort, dus daar ga ik niet tussen zitten. Als die allemaal weg zijn en er rijden nog treinen, dan pak ik de trein misschien nog wel."