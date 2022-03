Moldavië houdt Russische 'vredesmacht' angstvallig in de gaten

"Het is hartverscheurend om vrouwen met kleine kinderen de grens over te zien komen", zegt Vitalie Spranceana, medewerker van het burgerinitiatief Moldova For Peace. Hij spreekt de NOS vanaf de grensovergang in Palanca, niet ver van de Oekraïense stad Odessa aan de Zwarte Zee. "Een enorm aantal mensen stroomt binnen. Niet alleen Oekraïners maar ook Azeri's en Chinezen die in Odessa woonden maar nu naar huis willen."

Moldavië is het armste land van Europa. Toch is er geen gebrek aan goedgeefsheid. Veel vrijwilligers bieden de vluchtelingen ter plekke hulp, zegt Spranceana. "Ze hebben verwarmde tenten waar ze koffie, thee en snacks uitdelen. Dat is maar goed ook, want het vriest en regent hier. Mensen worden ook meegenomen naar huis en krijgen daar onderdak. Het doet me goed om dat te zien."

Niet alleen is heel Moldavië gemobiliseerd, ook komen veel vrijwilligers elke dag aan uit het buitenland om te helpen, zegt oud-onderminister Groza. Hij is tegenwoordig directeur van de denktank Institute for European Policies and Reforms. "Ik heb net een team Israëlische hulpverleners ontmoet, er komen Deense autoriteiten kijken hoe ze kunnen helpen, andere EU-lidstaten willen ons ook ondersteunen. En een Canadees, een gewone burger, belde me op om te vragen of hij mag komen helpen. Ik zei tegen hem dat hij naar Roemenië moet vliegen en vanuit daar met de auto. Ons luchtruim is gesloten."

Sinds vorige week is in Moldavië de noodtoestand van kracht. "We laten geen luchtverkeer toe omdat de Russen met ballistische raketten schieten en dat gaat soms mis", zegt Groza. "We wilden geen burgers in gevaar laten komen."

Eerder deze week bracht de Moldavische president Sandu een bezoek aan een controlepost aan de noordgrens van het land en plaatste ze deze foto's op Facebook: