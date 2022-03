Vanaf vandaag reclamebelasting in Amsterdam, maar voor sommigen wordt betalen lastig

Ondernemers, bedrijven en stichtingen in Amsterdam gaan vanaf vandaag belasting betalen voor gevelreclame, vlaggen, uithangborden en andere reclame-uitingen. Ook non-profitorganisaties worden belast, maar zij zeggen nauwelijks geld te hebben voor de heffing.

Zo moet de Rechtswinkel 205 euro per jaar betalen. "Wij betreuren het zeer", zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws. "Wij zijn vrijwilligers en onze hulp is gratis. Wij plakken posters op de deur om mensen te bereiken. Wij hebben al een beperkt budget en het is heel jammer dat we daar geld aan moeten uitgeven. Het enige wat wij doen is de Amsterdammers proberen te helpen die minder geld hebben."

Het Prostitutie Informatie Centrum wil ook van de heffing af. "We konden nog net de pandemie overleven en zijn al niet in aanmerking gekomen voor allerlei noodhulp omdat we een stichting zonder winstoogmerk zijn", zegt een woordvoerder. "Nu krijgen we dit erbij en dat kunnen we niet betalen. Dan moeten we de tekst van onze ramen afhalen, om te voorkomen dat we die belasting moeten betalen."

De gemeente Amsterdam laat in een reactie aan AT5 weten dat volgens de belastingwet bij het opleggen van de heffing geen onderscheid gemaakt mag worden naar de rechtsvorm van de belastingplichtige.