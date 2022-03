Man schiet zijn drie kinderen en een begeleider dood in kerk VS

In de Amerikaanse stad Sacramento heeft een man in een kerk vier mensen doodgeschoten, onder wie zijn drie kinderen. Daarna pleegde hij zelfmoord.

De schietpartij was rond 17.00 uur lokale tijd in de Californische stad. Een medewerker van de kerk hoorde schoten en belde het alarmnummer 911. Het is niet duidelijk hoeveel andere mensen in de kerk waren.

De lokale politiebaas meldt dat de schutter eerder een straatverbod had opgelegd gekregen, waardoor hij geen contact mocht hebben met de moeder van zijn kinderen. Volgens de politie mocht de man onder toezicht bij zijn kinderen zijn. Het vierde slachtoffer was waarschijnlijk de begeleider.

De omgebrachte kinderen waren volgens de politie jonger dan vijftien.