Man (21) doodgestoken op plein tijdens carnaval in Horst

In het Limburgse Horst is gisteravond op een plein een 21-jarige man doodgestoken tijdens een carnavalsfeest. Direct na de steekpartij sloten cafés hun deuren en werd de muziek gestopt.

Hulpverleners troffen de man zwaargewond aan op het Sint Lambertusplein in het centrum van de plaats. Hij overleed kort daarna. Omstanders werden vervolgens opgevangen in het gemeentehuis.

Veel mensen zagen de man neergestoken worden, schrijft de politie. Daardoor was er al snel een goed signalement van de mogelijke dader. Rond middernacht, ruim vier uur na de steekpartij, werd er een verdachte aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding is van het incident.