Traditionele namen troef bij gemeenteraadsverkiezingen: veel Jannen en Peters verkiesbaar

PvdA en GroenLinks doen daarnaast nog in 34 gemeenten mee met een gecombineerde lijst. Datzelfde doen SGP en ChristenUnie: ook zij trekken in 34 gemeenten gezamenlijk op. De overige landelijke partijen doen in minder dan 30 gemeenten mee.

BBB is de enige partij in de Tweede Kamer die in geen enkele gemeente meedoet. De partij richt zich op de verkiezingen voor de Provinciale Staten, volgend jaar.

Opmerkelijk is dat in drie gemeenten nog steeds de LPF meedoet. In Westland omgedoopt tot Lokale Politieke Federatie, maar in Breda en Eindhoven nog altijd met de oorspronkelijke naam Lijst Pim Fortuyn.

Namen

Naast deze landelijke partijen nemen meer dan 950 unieke, meest puur plaatselijke partijen deel aan de verkiezingen. Maar liefst 172 partijen verwijzen in hun naam naar belangen die ze dienen in allerlei varianten: gemeentebelangen, dorpsbelangen, burgerbelangen enzovoorts.

Er zijn zelfs drie lijsten met de naam Algemeen Belang. De aanduiding lokaal is eveneens populair: 92 partijen benadrukken dat in hun naam. Zes partijen combineren beide en noemen zich Lokaal Belang.

Voor wie?

Sommige partijen geven vrij precies aan op welke kiezers ze zich richten. Zo zijn er partijen voor ouderen en senioren, maar ook voor studenten en jongeren. In Gouda doet de Kindpartij mee. Niet bedoeld voor kinderen, maar om op te komen voor vermeende slachtoffers van de jeugdzorg.

Een stuk minder specifiek is de Partij voor de Inwoners, in Noordwijk net als in Heeze-Leende met de Partij voor Oud en Jong. In Oirschot staat De Gewone Man op het stembiljet, nu ook al met vier leden vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Wat willen we?

In enkele gevallen maakt de partijnaam in een klap duidelijk wat er wordt nagestreefd: de Partij Veilig Maastricht wil, dat is helder, dat Maastricht veilig is. Groningen heeft de Partij voor de Zuinigheid. In Lelystad doet de Partij voor Logisch Beleid mee; in Doetinchem gaat het de PvLM juist om Lokaal Maatwerk. Behoorlijk Bestuur (Den Helder) past ook in deze categorie.

Dan zijn er partijen die blijkbaar vooral een aansporing willen zijn: DURF (Katwijk), DOEN (Noordwijk), KIJK!!! (Meerssen) en Doe mee! Molenlanden. Ook Kies Lokaal (Bergen, NH) laat geen twijfel bestaan over de richting, net zomin als Blijf Stellingwarfs. Wat het Bredase Shout! beoogt, is daarentegen weer minder duidelijk.

Voetbalclub?

Er zijn ook lijsten die zich profileren via de streektaal. Zo is er in Midden-Limburg de nieuwe partij Oos (ons) Leudal (veur álle 16 dörpe), die streeft naar "meer dialect en minder ambtenaren". In Vaals doet de Nuj Lies (Nieuwe Lijst) mee. Leden van een carnavalsvereniging in de gemeente Lingewaard willen onder de naam Gin gezeur we gaon d'r veur vooral positiviteit uitstralen. Hun kieslijst telt, hoe kan het anders, elf kandidaten.

En dan zijn er de namen die net zo goed van een voetbalclub zouden kunnen zijn. Wat te denken van Ameland '82, Volendam '80, Forza Rucphen, Maastricht Vooruit en non-descripte afkortingen als ZVV, WOS, DOS en DSV (Door Samenwerking Vooruit)?

Wat is dat nou?

Tot slot een paar mysterieuze namen. De Lijst Hop en Honing heeft niets met voedingsmiddelen te maken maar wordt aangevoerd door Monique Hop en Tobias Honing.

Morgen (Winterswijk) heet zo omdat de oprichters willen dat bij politieke besluiten meer rekening wordt gehouden met toekomstige generaties.

Stem0167 zal kiezers buiten West-Brabant niets zeggen, maar de cijfers staan voor het telefoonnummer van de gemeente Steenbergen.

T@B (spreek uit: tap) is voor buitenstaanders misschien wel de vreemdste naam van allemaal. Het staat voor Transparante partij voor Algemeen Belang. De partij is actief in Hardinxveld-Giessendam, waar ze een van de grootste fracties in de gemeenteraad vormt.