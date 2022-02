Evacuaties na brand in kringloopwinkel Dokkum

In Dokkum is een appartementencomplex ontruimd vanwege een grote brand in een kringloopwinkel. De brand werd aan het eind van de avond ontdekt en was rond 02.30 uur onder controle. 35 mensen moesten hun woning verlaten. Er is niemand gewond geraakt.

Vanwege de rook kunnen de bewoners in ieder geval vannacht nog niet terug naar huis. Ook is in het appartementencomplex een aantal ruiten gesneuveld. De geëvacueerde bewoners brengen de nacht door in een hotel of bij familie. Wanneer ze weer terug naar huis kunnen is nog niet bekend, maar mogelijk nog dit weekend.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het wooncomplex. De loods waar de kringloopwinkel in zat is volledig verwoest.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.