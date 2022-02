Uitzonderlijk zachte winter in top-10 warmste winters

Deze winter komt in het rijtje van tien warmste winters sinds het begin van de metingen, hoogstwaarschijnlijk op plek zes. De meteorologische winter eindigt komende maandag en daarmee zal dat vrijwel zeker niet meer veranderen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2 graden hoger dan wat tegenwoordig in Nederland verwacht wordt.

Het aantal keren nachtvorst was deze winter ongeveer de helft van het huidige gemiddelde aantal dagen met nachtvorst. Er was verder geen enkele dag waarbij de temperatuur overdag onder nul bleef. Dit is gemeten in De Bilt, net als alle andere metingen in dit artikel. Tegenwoordig komt gemiddeld nog zo'n zes dagen per jaar het kwik niet boven nul, rond 1970 was dat nog elf keer per jaar.

Een heel lange herfst

De vraag doemt op of dit type winter, met vrijwel geen vorst of sneeuw, alleen af en toe een zonnige dag en af en toe een storm, de winter van de toekomst is.

Ja, zegt weerpresentator en klimaatwetenschapper Peter Kuipers Munneke. "Twee à drie eeuwen geleden had je elke winter wel sneeuw en ijs. Zelfs tot vijftig jaar geleden was het normaal om winters te hebben met flink wat vorst. Maar dat is er nu al veel minder. Deze winter van 2021/2022 is een goed voorbeeld van hoe de winters er over vijftig jaar uit gaan zien. De winter in de toekomst zal meer lijken op de herfst. Een heel lange herfst, van vier of vijf maanden achter elkaar."

Winter meest veranderende seizoen

Van alle seizoenen zal de winter het meest van karakter veranderen, denkt Kuipers Munneke, ook al zullen alle seizoenen in Nederland verder opwarmen. "Daarmee zal je in de lente nog wel echt een lentegevoel houden, de zomer zal echt warm zijn en in de herfst zullen stormen voorkomen. Maar de winter, met sneeuw en met ijs als hele karakteristieke kenmerken, zal in veel winters gewoon verdwijnen."

Er is in Nederland tegenwoordig vaker westenwind en dat betekent vaker herfstachtig weer. Als het wel een keer echt koud is, komt de wind doorgaans uit Siberië en uit het Noordpoolgebied. Juist daar gaat de opwarming van de aarde twee tot drie keer zo snel als het wereldwijde gemiddelde. Dit heeft tot gevolg dat áls de wind uit die hoek komt, het in Nederland toch veel minder koud is dan vroeger.