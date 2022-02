Nederland levert zo snel mogelijk 200 luchtdoelraketten aan Oekraïne

Het Nederlandse leger gaat zo snel mogelijk 200 Stinger-luchtdoelraketten leveren aan Oekraïne. Dat gebeurt na een recent verzoek van dat land, melden ministers Hoekstra van Buitenlandse Zaken en Ollongren van Defensie aan de Tweede Kamer.

"Er heeft voor dit verzoek een zorgvuldige, maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden verkorte, toetsing aan de wapenexportcriteria plaatsgevonden", schrijven de ministers.

De Stinger is een infraroodgeleide luchtdoelraket, die ingezet kan worden tegen vliegtuigen en helikopters op een afstand van 0,5 tot 5 kilometer. Het Nederlandse leger heeft twee verschillende soorten ervan in gebruik: een draagbare variant die door een militair vanaf de schouder wordt afgevuurd, en een versie die gemonteerd is op een pantserwielvoertuig.

Logistieke uitdagingen

De ministers melden verder dat een deel van de aan Oekraïne toegezegde goederen vandaag is verzonden en dat de rest zo snel mogelijk zal volgen. Hoekstra en Ollongren schrijven daar wel bij dat Nederland "net als andere landen kampt met logistieke uitdagingen".

Oekraïne heeft ook om cybersteun gevraagd, en donderdag zou een 'fact finding missie' naar Kiev reizen, maar dat is door de militaire ontwikkelingen niet doorgegaan. Onderzocht wordt hoe het Nederlandse team alsnog kan worden ingezet.

Laffe daad tegen 'broedervolk'

In de brief herhalen Hoekstra en Ollongren dat Rusland met de inval in Oekraïne een "laffe daad van agressie begaat tegen de Oekraïense bevolking, waarvan het steeds stellig heeft beweerd dat het een broedervolk is".

Voor het kabinet staat "als een paal boven water dat Rusland, en Rusland alleen, verantwoordelijk is voor deze invasie en voor de grote humanitaire, economische, politieke en maatschappelijke tol die dit van de Oekraïense bevolking eist".

Effect op Nederlandse economie

Het kabinet benadrukt dat de inval en het gebruik van geweld in strijd zijn met het internationaal recht en dat Rusland ook geen beroep op zelfverdediging toekomt, omdat geen sprake was van een geplande aanval, of een onmiddellijke dreiging daarvan, vanuit Oekraïne op Rusland. Volgens de bewindslieden was de Russische invasie minutieus voorbereid en moet daar een "sterk en eensgezind antwoord" op komen.

Hoekstra en Ollongren schrijven ook dat het "beschermen van de internationale rechtsorde en onze vrijheid" een prijs heeft en dat de sancties en eventuele tegenmaatregelen ook een effect zullen hebben op de Nederlandse economie.

Maar het kabinet vindt dat er geen alternatief is, want de "internationale rechtsorde vormt het fundament van onze veiligheid en stabiliteit, basisvoorwaarden voor de vrede en welvaart waarin wij leven".