McDonald's op de vingers getikt voor kindermarketing

De Reclame Code Commissie heeft McDonald's aangesproken op het gebruik van populaire kinderfiguren als SpongeBob, Batman en Wonder Woman. Daarmee zou de fastfoodketen de reclamecode hebben overtreden.

Sinds 2020 mogen er geen kinderidolen meer op verpakkingen van ongezond voedsel staan. Desondanks plaatste een filiaal van McDonald's in Amsterdam vorig jaar op Instagram een afbeelding van een hamburgerdoosje met daarbovenop een SpongeBob-speelfiguurtje. Op de website van McDonald's stond een plaatje van superhelden op de voorkant van een Happy Meal.

'Grijs gebied'

Actiegroep Foodwatch diende daarover klachten in bij de Reclame Code Commissie en krijgt nu gelijk. Foodwatch werd echter niet in het gelijk gesteld over het verloten van cadeautjes door McDonald's onder Instagramvolgers en het adverteren bij video's van populaire YouTubers. Ook daar had de actiegroep officiële klachten over ingediend.

Foodwatch betreurt het dat die laatste klachten zijn afgewezen. "Populaire influencers maken via sociale media reclame voor junkfood van McDonald's. Ook influencers die razendpopulair zijn bij kinderen", zegt Elif Stepman van de actiegroep. "Door het grijs gebied in de regelgeving kunnen ze dit blijven doen." Foodwatch wil een totaalverbod op kindermarketing tot 18 jaar voor alle producten die buiten de zogeheten Schijf van Vijf vallen.

McDonald's kan zich vinden in het oordeel. Het bedrijf zegt tegen persbureau ANP dat het kritisch naar de eigen werkwijze kijkt sinds de klachten vorig jaar werden ingediend. Het fastfoodbedrijf zegt ook dat de reclame-uitingen bij influencers primair gericht zijn op jongeren boven 16 jaar.